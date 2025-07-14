От шквалов до жары: синоптик объяснила, что с погодой в июле и чего ждать дальше
Контрастные погодные условия в Украине - от ливней и шквалов до сильной жары - обусловлены тем, что над нашей территорией взаимодействуют разные синоптических процессы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Что происходит с погодой в Украине в июле
"Контрастные погодные условия (в течение прошлой недели, - Ред.) были обусловлены тем, что у нас два синоптических процесса взаимодействуют над территорией Украины", - рассказала эксперт.
Она объяснила, что с запада на погоду влиял циклон и его активные атмосферные фронты.
"Поэтому во Львове были довольно интенсивные осадки, даже чрезвычайный дождь (рекордное количество было зафиксировано метеостанцией "Львов")", - отметила Птуха.
В то же время по юго-востоку Украины оставалась преимущественно сухая, жаркая погода. Кое-где - с сильной жарой.
"Относительно непогоды в Харькове - то в этот период отходил этот циклон и его атмосферные фронты несколько продвинулись, скажем так, в восточные области Украины. Но там они уже выражались больше во второй половине дня, вечером, в такой неустойчивости и достаточно локально", - сообщила синоптик.
Она уточнила, что это "проявлялось не по всему Левобережью", а точечно.
"И предупреждения об этом наши специалисты заблаговременно публиковали - что в определенные эти дни, на выходных преимущественно (в течение 12-13 июля, - Ред.), по Левобережью также эта активность могла быть, грозовая деятельность", - добавила Птуха.
Нормальны ли для июля такие сильные грозы
Представительница УкрГМЦ сообщила, что грозы летом (за счет дополнительно таких контрастов температур) "конечно, могут быть достаточно интенсивные - как и по своей мощности".
Зависит это от того, насколько интенсивно вырастает кучево-дождевое облако в той или иной локации.
"Если есть такие предпосылки - достаточно мощные восходящие движения, много тепла у поверхности (этот воздух поднимается вверх и неустойчивость атмосферы сохраняется), то, конечно, и достаточно мощные могут быть вот такие кучево-дождевые облака. Из которых уже потом развивается гроза, сопровождая комплекс явлений, шквалы и град", - объяснила эксперт.
Кроме того, свою роль играет и "такой контраст температуры".
"Потому что, видим, что с запада - прохладный воздух, а с юго-востока - очень теплый (речь идет о тропической воздушной массе из южных широт, - Ред.)", - добавила синоптик.
Она отметила, что это - летние процессы.
"Мы от них никуда не денемся. Они в целом всегда такие были. Просто они достаточно локальный могут носить характер", - рассказала Птуха.
Она отметила также, что сейчас вероятность увидеть все грозовые проявления больше - за счет того, что люди имеют возможность это заснять.
Чего украинцам ждать от погоды на этой неделе
По словам Птухи, похожая ситуация с погодой будет оставаться в Украине и в течение этой недели.
"Эта неделя будет, в принципе, похожей по синоптическим условиям на предыдущую. В течение ближайших трех дней в Украине синоптическая ситуация будет складываться так, что вот в следующие двое суток у нас неустойчивую погоду (местами - с кратковременными дождями и грозами) прогнозируем в большинстве западных областей", - поделилась эксперт.
Днем 16 июля такая "неустойчивость" распространится также кое-где и на Житомирскую и Винницкую области.
"А на остальных территориях, все же, рассчитываем снова на сухую погоду", - отметила синоптик.
Она сообщила, что уже с четверга, 17 июля, к нам приблизится циклон с западной Европы, поэтому дождей станет больше.
"В западных областях, прежде всего, атмосферные фронты обусловят умеренные дожди. А местами, опять же, значительные дожди могут быть", - рассказала представительница УкрГМЦ.
В пятницу, 18 июля, днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди уже "немного дальше" - по Житомирской, Винницкой, Киевской областям. Местами - даже по Черкасской и Кировоградской областям.
"Но, к сожалению, южная часть Украины остается у нас в сильной жаре. Преимущественно - без осадков", - подчеркнула Птуха.
Если говорить о температурах в западных областях, то там в течение ближайших нескольких суток ожидается еще "по-летнему комфортная температура".
"Но с 17 июля будет ощутимое снижение и уже днем в западных областях - 18-23 градуса по Цельсию", - рассказала синоптик.
В то же время юг страны будет оставаться жарким. Там может быть 35-37°C.
"Остальные территории, скажем так, по середине. На севере (а завтра - и западные области) - 24-30°C", - сообщила специалист и добавила, что потом местами вероятно определенное (незначительное) снижение.
Что будет с погодой в Киеве и Киевской области
До 17 июля погода на территории Киева ожидается без осадков.
Однако с четверга на погоду начнут влиять атмосферные фронты циклона с северо-запада (там будет находиться его центр).
Сначала они будут влиять на западные области, а в дневные часы - частично и на северные.
"Поэтому могут быть кратковременные дожди и по Киевской области", - пояснила Птуха.
18 июля в столичном регионе местами вероятен кратковременный дождь.
"А 19 июля (в субботу, - Ред.) - в большинстве районов Киевской области ожидаем также кратковременные дожди с грозами. Потому что этот циклон, хоть будет уже и отходить, но еще будет затрагивать именно северную часть Украины (и западные области)", - подытожила синоптик.
Напомним, на прошлой неделе Украинский гидрометеорологический центр предупреждал граждан о сильных ливнях в западных областях.
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