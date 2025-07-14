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Липень шокує: за тиждень в Україні зафіксували 26 температурних рекордів (карта)

Понеділок 14 липня 2025 12:48
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Липень шокує: за тиждень в Україні зафіксували 26 температурних рекордів (карта) Липень 2025 року приніс українцям нові температурні рекорди (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж минулого тижня спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували 26 температурних рекордів у різних регіонах країни.

Докладніше про те, в яких саме містах України денні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Температурні рекорди 7 липня

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж понеділка, 7 липня, у різних областях України було встановлено 11 нових рекордів. Температура повітря перевищила попередні показники за цей день:

  • в Івано-Франківську - 37,0°C;
  • у Вінниці - 37,0°C;
  • у Кропивницькому - 36,0°C;
  • у Чернівцях - 35,2°C;
  • у Тернополі - 34,8°C;
  • в Ужгороді - 34,6°C;
  • у Рівному - 34,6°C;
  • у Житомирі - 34,5°C;
  • у Львові - 34,2°C;
  • у Хмельницькому - 34,2°C;
  • у Луцьку - 34,1°C.

Липень шокує: за тиждень в Україні зафіксували 26 температурних рекордів (карта)Температурні рекорди 7 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Температурні рекорди 8 липня

Впродовж вівторка, 8 липня, денні температурні максимуми (виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти) було встановлено у семи містах:

  • у Сімферополі - 38,0°C;
  • у Запоріжжі - 36,8°C;
  • у Кропивницькому - 36,7°C;
  • у Сумах - 35,9°C;
  • у Харкові - 35,7°C;
  • у Полтаві - 35,4°C;
  • у Вінниці - 34,5°C.

Липень шокує: за тиждень в Україні зафіксували 26 температурних рекордів (карта)Температурні рекорди 8 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Температурні рекорди 9, 10, 11 й 13 липня

Впродовж середи, 9 липня, експерти Укргідрометцентру зафіксували температурні рекорди у трьох містах:

  • у Херсоні - 39,4°C;
  • у Кропивницькому - 38,0°C;
  • у Сумах - 36,6°C.

Впродовж четверга, 10 липня - денні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня також у трьох містах:

  • у Харкові - 37,4°C;
  • у Сумах - 36,8°C;
  • у Полтаві - 36,2°C.

У п'ятницю, 11 липня, було встановлено один рекорд - у Сумах. Там температура повітря досягла позначки 35,5°C.

У неділю, 13 липня, черговий температурний рекорд було зафіксовано у Херсоні, де стовпчики термометрів піднялись до 36,4°C.

Липень шокує: за тиждень в Україні зафіксували 26 температурних рекордів (карта)Температурні рекорди 9, 10, 11 й 13 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 2024 рік став найспекотнішим в історії людства, а його наслідки виявилися руйнівними.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО), у цей період відбулось понад 150 безпрецедентних кліматичних катастроф (включаючи повені, теплові хвилі та потужні урагани) у різних куточках світу.

Літо в Україні минулого року також встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку. З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Крім того, ми пояснювали, як погода кінця червня вдарила по городах і полях українців.

Читайте також, як спеціалісти в Україні "записують сонце" - фіксують тривалість сонячного сяйва, й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

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