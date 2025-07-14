Липень шокує: за тиждень в Україні зафіксували 26 температурних рекордів (карта)
Впродовж минулого тижня спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували 26 температурних рекордів у різних регіонах країни.
Докладніше про те, в яких саме містах України денні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Температурні рекорди 7 липня
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж понеділка, 7 липня, у різних областях України було встановлено 11 нових рекордів. Температура повітря перевищила попередні показники за цей день:
- в Івано-Франківську - 37,0°C;
- у Вінниці - 37,0°C;
- у Кропивницькому - 36,0°C;
- у Чернівцях - 35,2°C;
- у Тернополі - 34,8°C;
- в Ужгороді - 34,6°C;
- у Рівному - 34,6°C;
- у Житомирі - 34,5°C;
- у Львові - 34,2°C;
- у Хмельницькому - 34,2°C;
- у Луцьку - 34,1°C.
Температурні рекорди 7 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Температурні рекорди 8 липня
Впродовж вівторка, 8 липня, денні температурні максимуми (виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти) було встановлено у семи містах:
- у Сімферополі - 38,0°C;
- у Запоріжжі - 36,8°C;
- у Кропивницькому - 36,7°C;
- у Сумах - 35,9°C;
- у Харкові - 35,7°C;
- у Полтаві - 35,4°C;
- у Вінниці - 34,5°C.
Температурні рекорди 8 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Температурні рекорди 9, 10, 11 й 13 липня
Впродовж середи, 9 липня, експерти Укргідрометцентру зафіксували температурні рекорди у трьох містах:
- у Херсоні - 39,4°C;
- у Кропивницькому - 38,0°C;
- у Сумах - 36,6°C.
Впродовж четверга, 10 липня - денні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня також у трьох містах:
- у Харкові - 37,4°C;
- у Сумах - 36,8°C;
- у Полтаві - 36,2°C.
У п'ятницю, 11 липня, було встановлено один рекорд - у Сумах. Там температура повітря досягла позначки 35,5°C.
У неділю, 13 липня, черговий температурний рекорд було зафіксовано у Херсоні, де стовпчики термометрів піднялись до 36,4°C.
Температурні рекорди 9, 10, 11 й 13 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
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