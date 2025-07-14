Липень шокує: за тиждень в Україні зафіксували 26 температурних рекордів (карта)

Докладніше про те, в яких саме містах України денні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

У неділю, 13 липня , черговий температурний рекорд було зафіксовано у Херсоні, де стовпчики термометрів піднялись до 36,4°C.

У п'ятницю, 11 липня , було встановлено один рекорд - у Сумах. Там температура повітря досягла позначки 35,5°C.

Впродовж четверга, 10 липня - денні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня також у трьох містах:

Впродовж вівторка, 8 липня, денні температурні максимуми (виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти) було встановлено у семи містах:

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж понеділка, 7 липня, у різних областях України було встановлено 11 нових рекордів. Температура повітря перевищила попередні показники за цей день:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 2024 рік став найспекотнішим в історії людства, а його наслідки виявилися руйнівними.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО), у цей період відбулось понад 150 безпрецедентних кліматичних катастроф (включаючи повені, теплові хвилі та потужні урагани) у різних куточках світу.

Літо в Україні минулого року також встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку. З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Крім того, ми пояснювали, як погода кінця червня вдарила по городах і полях українців.

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