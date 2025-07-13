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Ураган зірвав дах складу видавництва Vivat у Харкові: доставку книг затримають (фото)

Харків, Неділя 13 липня 2025 16:29
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Ураган зірвав дах складу видавництва Vivat у Харкові: доставку книг затримають (фото) Фото: видавництво Vivat постраждало від негоди в Харкові (t.me/vivat_publishing)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 13 липня Харковом пронісся потужний ураган. Стихія зірвала частину даху складу видавництва Vivat, що призвело до затоплення книг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на книгарню Vivat та гендиректора видавництва Юлію Орлову.

"Учора Харків накрив потужний ураган - пошкоджено частину нашого складу, зірвано дах, а сотні книжок затоплені. Нині команда рятує все, що можна врятувати", - заявили в видавництві.

Орлова розповіла, що пошкоджено значну частину книжок. За її словами, точні масштаби втрат можна буде оцінити лише після повної інвентаризації.

"Чимало книжок затоплено; реальний обсяг збитків зможемо назвати тільки після інвентаризації - ще треба зняти книжки з верхніх стелажів, перевірити нижні й висушити все, що можемо врятувати", - написала Орлова.

У зв’язку з цим видавництво попередило своїх клієнтів, що:

  • відправлення інтернет-замовлень і книжок до партнерів можливі зі затримкою;
  • тимчасово вимкнено онлайн-оплату.

"У час, коли реальність щодня випробовує нас на міцність, ви все одно обираєте українську книжку - підтримуєте авторів, видавців, книгарні. Це надихає не опускати рук навіть під зірваним дахом (в усіх сенсах цієї фрази)", - додали в книгарні.

Нагадаємо, що це вже другий нещасний випадок даного видавництва за останній час. Адже навесні минулого року друкарня Vivat у Харкові потрапила під ворожий обстріл.

Загалом внаслідок тої атаки загинули люди, ще кілька отримали поранення.

Детальніше про атаку на видавництво в Харкові можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, ми писали, що у внаслідок зливи багато вулиць Харкова були затоплені. Як наслідок по області знеструмлено близько 30 тисяч абонентів.

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