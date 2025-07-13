У Харківській області один загиблий: у ДСНС розповіли про наслідки негоди (фото)
У Харківській області через негоду загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення, зокрема дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Станом на 00:00 у Харкові та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучено 171 рятувальника та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. За попередніми даними 1 людина загинула, ще 5 постраждали, з них одна дитина", - повідомили рятувальники.
Серед загиблих опинилася 56-річна жінка в селі Первомайське Чугуївського району. Це сталося внаслідок падіння дерева.
Також у Салтівському районі Харкова зірвало дах через порив вітру. Унаслідок цього постраждали три людини.
Дерева через вітер обвалилися в таких районах:
- в Основ'янському - постраждала 7-річна дівчинка.
- у Шевченківському районі - травмовано чоловіка 1973 року народження.
- у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран, обійшлося без постраждалих.
- у Харківському районі від станції Катилівка в бік міста Мерефа дерево впало на електропоїзд. Без постраждалих.
Негода в Харківській області 12 липня
Харків та область накрив потужний шторм, через який затопило вулиці та зникло світло.
Унаслідок знеструмлення затрималися поїзди. В УЗ зазначили, що найбільша затримка була у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).
Детальніше про перші наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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