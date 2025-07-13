ua en ru
Нд, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харківській області один загиблий: у ДСНС розповіли про наслідки негоди (фото)

Неділя 13 липня 2025 01:43
UA EN RU
У Харківській області один загиблий: у ДСНС розповіли про наслідки негоди (фото) Фото: у Харкові загинула людина через негоду (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Марія Рагуткіна

У Харківській області через негоду загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення, зокрема дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 00:00 у Харкові та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучено 171 рятувальника та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. За попередніми даними 1 людина загинула, ще 5 постраждали, з них одна дитина", - повідомили рятувальники.

Серед загиблих опинилася 56-річна жінка в селі Первомайське Чугуївського району. Це сталося внаслідок падіння дерева.

Також у Салтівському районі Харкова зірвало дах через порив вітру. Унаслідок цього постраждали три людини.

Дерева через вітер обвалилися в таких районах:

  • в Основ'янському - постраждала 7-річна дівчинка.
  • у Шевченківському районі - травмовано чоловіка 1973 року народження.
  • у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран, обійшлося без постраждалих.
  • у Харківському районі від станції Катилівка в бік міста Мерефа дерево впало на електропоїзд. Без постраждалих.
Фото: наслідки негоди в Харкові та області (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Негода в Харківській області 12 липня

Харків та область накрив потужний шторм, через який затопило вулиці та зникло світло.

Унаслідок знеструмлення затрималися поїзди. В УЗ зазначили, що найбільша затримка була у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).

Детальніше про перші наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Харків
Новини
У мережі з'явилися апокаліптичні кадри потужної зливи в Харкові (фото, відео)
У мережі з'явилися апокаліптичні кадри потужної зливи в Харкові (фото, відео)
Аналітика
"Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей