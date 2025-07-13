У Харківській області один загиблий: у ДСНС розповіли про наслідки негоди (фото)

У Харківській області через негоду загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення, зокрема дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС ).

"Станом на 00:00 у Харкові та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучено 171 рятувальника та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. За попередніми даними 1 людина загинула, ще 5 постраждали, з них одна дитина", - повідомили рятувальники.

Серед загиблих опинилася 56-річна жінка в селі Первомайське Чугуївського району. Це сталося внаслідок падіння дерева.

Також у Салтівському районі Харкова зірвало дах через порив вітру. Унаслідок цього постраждали три людини.

Дерева через вітер обвалилися в таких районах:

в Основ'янському - постраждала 7-річна дівчинка.

у Шевченківському районі - травмовано чоловіка 1973 року народження.

у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран, обійшлося без постраждалих.

у Харківському районі від станції Катилівка в бік міста Мерефа дерево впало на електропоїзд. Без постраждалих.