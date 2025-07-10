Невелика річка, що паралізувала цілий Львів. Що відомо про Зубру
У Львові через сильні зливи вийшла з берегів річка Зубра, місцями рівень води піднявся на три метри. В результаті затоплені будинки, автомобілі, перекрита частина вулиць.
Про це повідомляє РБК-Україна
Зубра – це друга за величиною річка, що бере початок на території Львова після давно закритої в колекторі Полтви.
Попри свою відносно малу довжину лише у 46 км, річка має доволі швидку течію через помітний перепад висот від витоку до гирла. Річка має спільну долину з Щиркою, яка, за даними Львівської ОВА, теж сьогодні вийшла з берегів. Ширина Зубри становить від 0,3 до 2 км.
Де знаходиться річка
Зубра бере свій початок із джерела на Сихові у Львові. Тече переважно на південь, ближче до гирла – на захід. Впадає річка у Дністер між селами Устя і Розвадів.
Раніше екологи скаржились, що у межах Львова річка є сильно забрудненою, хоча ще кілька десятків років тому була популярним місцем відпочинку. Свого часу на річці було створено ставок, але через високу забрудненість водойму було незабаром спущено.
Негода у Львові та області 10 липня
В ніч на 10 липня у Львівській області вирувала негода. Стихія зачепила і сам Львів. Через потужну зливу частину вулиць міста підтоплено, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.
Понад 190 населених пунктів на Львівщині залишилися без світла через потужну негоду, що накрила регіон. До відновлення електропостачання залучено десятки ремонтних бригад.
Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.