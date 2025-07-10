Невелика річка, що паралізувала цілий Львів. Що відомо про Зубру

У Львові через сильні зливи вийшла з берегів річка Зубра, місцями рівень води піднявся на три метри. В результаті затоплені будинки, автомобілі, перекрита частина вулиць.

Зубра – це друга за величиною річка, що бере початок на території Львова після давно закритої в колекторі Полтви.

Попри свою відносно малу довжину лише у 46 км, річка має доволі швидку течію через помітний перепад висот від витоку до гирла. Річка має спільну долину з Щиркою, яка, за даними Львівської ОВА, теж сьогодні вийшла з берегів. Ширина Зубри становить від 0,3 до 2 км.

Де знаходиться річка

Зубра бере свій початок із джерела на Сихові у Львові. Тече переважно на південь, ближче до гирла – на захід. Впадає річка у Дністер між селами Устя і Розвадів.

Раніше екологи скаржились, що у межах Львова річка є сильно забрудненою, хоча ще кілька десятків років тому була популярним місцем відпочинку. Свого часу на річці було створено ставок, але через високу забрудненість водойму було незабаром спущено.