Успіхи ЗСУ у Харківській області та витік на "Північних потоках": новини за 27 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ деокупували кілька населених пунктів у Харківській області

ЗСУ відбили в окупантів Куп'янськ-Вузлової в Харківській області і майже повністю його контролюють, підтвердив голова Харківської ОВ Олег Синегубов. За його словами, цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян.

Також українські військові взяли під свій контроль село Піски-Радьківські, але там ще проводять зачистки та розмінування.

На "Північних потоках" виявили витік газу: припускають саботаж

На газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2"виявили три витоку газу. Шведська поліція вже розпочала розслідування за фактом можливого саботажу.

При цьому шведські сейсмологи зафіксували підводні вибухи, які могли стати причиною витоків.

"Дуже чекаємо на зустріч": у McDonald's зробили заяву про відкриття ресторанів в Україні

У McDonald's заявили, що вже на початку жовтня можна буде відвідати відкриті заклади, скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами.

Зали працюватимуть з 9:00 до 20:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги.

Путін днями може оголосити анексію та змінити формат "спецоперації": що задумав Кремль

Цілком очевидно, що російський диктатор Володимир Путін цього тижня офіційно оголосить про анексію тимчасово окупованих територій України. Своїм кроком він переведе "спецоперацію" на інший формат і почне мобілізувати українців з цих регіонів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

ВСУ звільнили вже 454 населені пункти в Харківській області

З початку контрнаступу Збройних сил України в Харківській області звільнено 454 населені пункти, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Генсек НАТО оцінив можливість застосування ядерної зброї Росією

Імовірність застосування Росією ядерної зброї не є надто високою, але до погроз необхідно ставитися серйозно, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Будь-яке застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним, це змінить природу конфлікту, і Росія повинна знати, що про ядерну війну не можна навіть думати. Я не кажу, що дуже велика ймовірність того, що вона буде застосована, але я кажу, що коли ми бачимо, що Росія та Путін знову і знову повторюють риторику про ядерну зброю, це те, що ми маємо сприймати серйозно", - зазначив він.

Дощ із грозами та туманом: прогноз погоди на 28 вересня.

У середу, 28 вересня, в Україні очікуються дощі та грози. Також синоптики попередили про туман.

За прогнозами синоптиків, в Україні буде хмарно, часом дощ. При цьому у південній частині місцями гроза. Лише у Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі без істотних опадів.