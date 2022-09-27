ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами та баржу росіян у Херсонській області
ЗСУ знищили ворожу баржу та чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Вогневий контроль проведено і за позиціями протиповітряної оборони, і за спробами окупантів відновити пропускну здатність мосту в Новій Каховці.
Втрати ворога:
- 77 росіян;
- шість танків;
- п'ять гаубиць, у тому числі самохідна "Мста-С",
- три зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";
- 14 одиниць автобронетехніки.
- Також у Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотник "Орлан-10".
Загалом наша авіація завдала 10 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.
Корабельне угруповання ворожого флоту без зміни складу, району плавання та погроз: 4 ракетоносії, 1 з яких підводний, тримають напоготові 28 "Калібрів".
Нагадаємо, за добу зенітно-ракетні війська Повітряного командування "Південь" знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136 над Одеською областю.
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