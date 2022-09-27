ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами та баржу росіян у Херсонській області

ЗСУ знищили ворожу баржу та чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Вогневий контроль проведено і за позиціями протиповітряної оборони, і за спробами окупантів відновити пропускну здатність мосту в Новій Каховці.

Втрати ворога:

77 росіян;

шість танків;

п'ять гаубиць, у тому числі самохідна "Мста-С",

три зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";

14 одиниць автобронетехніки.

Також у Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотник "Орлан-10".

Загалом наша авіація завдала 10 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.

Корабельне угруповання ворожого флоту без зміни складу, району плавання та погроз: 4 ракетоносії, 1 з яких підводний, тримають напоготові 28 "Калібрів".

Нагадаємо, за добу зенітно-ракетні війська Повітряного командування "Південь" знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136 над Одеською областю.

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