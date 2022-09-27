ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами та баржу росіян у Херсонській області

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 27 вересня 2022 02:48
ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами та баржу росіян у Херсонській області Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ЗСУ знищили ворожу баржу та чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Вогневий контроль проведено і за позиціями протиповітряної оборони, і за спробами окупантів відновити пропускну здатність мосту в Новій Каховці.

Втрати ворога:

  • 77 росіян;
  • шість танків;
  • п'ять гаубиць, у тому числі самохідна "Мста-С",
  • три зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";
  • 14 одиниць автобронетехніки.
  • Також у Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотник "Орлан-10".

Загалом наша авіація завдала 10 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.

Корабельне угруповання ворожого флоту без зміни складу, району плавання та погроз: 4 ракетоносії, 1 з яких підводний, тримають напоготові 28 "Калібрів".

Нагадаємо, за добу зенітно-ракетні війська Повітряного командування "Південь" знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136 над Одеською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни