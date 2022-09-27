Генсек НАТО оцінив можливість застосування ядерної зброї Росією
Імовірність застосування Росією ядерної зброї не є надто високою, але до загроз необхідно ставитися серйозно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
За його словами, Росія продовжує здійснювати ескалацію конфлікту з Україною, проводячи псевдореферендуми, загрожуючи ядерною зброєю та оголошуючи мобілізацію, оскільки це "приведе до ще більшої кількості страждань".
"Будь-яке застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним, це змінить природу конфлікту, і Росія повинна знати, що про ядерну війну не можна навіть думати. Я не кажу, що дуже велика ймовірність того, що вона буде застосована, але я кажу, що коли ми бачимо, що Росія та Путін знову і знову повторюють риторику про ядерну зброю, це те, що ми повинні сприймати серйозно", - наголосив Столтенберг.
Він підкреслив, що застосування ядерної зброї "матиме низку наслідків для Росії".
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, наголосивши, що ця заява нібито "не є блефом".
Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає загрози російського диктатора блефом.
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