Генсек НАТО оцінив можливість застосування ядерної зброї Росією

За його словами, Росія продовжує здійснювати ескалацію конфлікту з Україною, проводячи псевдореферендуми, загрожуючи ядерною зброєю та оголошуючи мобілізацію, оскільки це "приведе до ще більшої кількості страждань".

"Будь-яке застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним, це змінить природу конфлікту, і Росія повинна знати, що про ядерну війну не можна навіть думати. Я не кажу, що дуже велика ймовірність того, що вона буде застосована, але я кажу, що коли ми бачимо, що Росія та Путін знову і знову повторюють риторику про ядерну зброю, це те, що ми повинні сприймати серйозно", - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що застосування ядерної зброї "матиме низку наслідків для Росії".