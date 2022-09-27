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ЗСУ звільнили вже 454 населені пункти в Харківській області

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Харків, Вівторок 27 вересня 2022 14:53
ЗСУ звільнили вже 454 населені пункти в Харківській області Фото: ЗСУ звільнили вже 454 населені пункти в Харківській області (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку контрнаступу Збройних сил України у Харківській області звільнено 454 населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Завдяки наступальним діям наших військових у (Харківській - ред.) області деокуповано 454 населених пунктів. На сьогодні на деокупованих територіях області відновили роботу 14 відділень поліції, розпочали навчання 90 закладів освіти. Почали роботу 78 фельдшерських пунктів, 23 органи самоврядування, 10 відділень "Укрпошти". Відновлено роботу 6 вишок мобільного зв'язку, 27 об'єктів газопостачання та 23 об'єкти електропостачання", - розповів він.

Також, за словами заступника голови ОП, у Балаклії відновили енергопостачання для 77% мешканців міста.

Крім того, до деяких населених пунктів уже запустили пасажирські потяги.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ відбили в окупантів Куп'янськ-Вузлової у Харківській області та майже повністю його контролюють. Цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян.

Як відомо, визволення Харківської області триває. Раніше ми писали, що окупанти та колаборанти покинули Борівську громаду на Харківщині. Тим часом ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські.

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Харків ВСУ
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