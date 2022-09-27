ЗСУ у Херсонській області збили російський безпілотник

У вівторок вранці, 27 вересня, українські військові збили російського безпілотника на Херсонщині. Дрон проводив повітряну розвідку місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення повітряного командування "Південь" у Facebook .

"Близько 11.00 години, у Херсонському районі, при спробі проведення повітряної розвідки та наведення вогню, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано російського безпілотника оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ в Миколаївській області збили три дрони-каміказди іранського виробництва.

Увечері 26 вересня окупанти знову атакували іранськими дронами Одеську область. Сили ППО збили три безпілотники.

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