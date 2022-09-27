Дощ із грозами та туман: прогноз погоди на завтра

У середу, 28 вересня, в Україні очікуються дощі та грози. Також синоптики попередили про туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook .

За прогнозами синоптиків, завтра в Україні буде хмарно, часом дощ. При цьому у південній частині місцями гроза. Лише у Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні, крім південного сходу, очікується туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +16 +21. У західних та північних областях температура очікується в межах +13 +18. При цьому у південній частині температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів, а вдень від +20 до +25.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра буде хмарно. Вночі та вранці без істотних опадів, також прогнозується туман. Вдень очікується дощ.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +13 +18. При цьому у Києві вночі буде близько +10, а вдень +15 +17.