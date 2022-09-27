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Загадкові витоки на непрацюючих газопроводах: що трапилося з "Північними потоками"

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Данія, Вівторок 27 вересня 2022 12:18
Загадкові витоки на непрацюючих газопроводах: що трапилося з "Північними потоками" Фото: у двох "Північних потоках" виявили витоку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейські країни намагаються розслідувати незрозумілі витоки у двох російських газопроводах, що проходять дном Балтійського моря поблизу Швеції та Данії. Ця інфраструктура є основою енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Три витоку газу

Морське управління Швеції випустило попередження про два витоки в трубопроводі "Північний потік-1" незабаром після того, як було виявлено витік на трубопроводі "Північний потік-2", що спонукало Данію обмежити судноплавство в радіусі п'яти морських миль.

Обидва газопроводи стали гарячими точками в ескалації енергетичної війни між Європою та Москвою, яка вдарила по західних економіках та призвела до різкого зростання цін на газ.

Жоден із трубопроводів не перекачував газ до Європи на момент виявлення, але обидва газопроводи все ще містили газ під тиском. Інциденти будуть перешкоджати будь-яким спробам запустити або перезапустити будь-який трубопровід для постачання газу.

"Вчора було виявлено витік на одному з двох газопроводів між Росією та Данією - "Північному потоці - 2". Трубопровід не працює, але містить природний газ", - заявив міністр енергетики Данії Ден Йоргенсен.

За його словами, у "Північному потоці-1", який також не працює, але містить газ, сталося ще два витоки.

Росія скоротила постачання газу до Європи "Північним потоком-1", перш ніж повністю призупинити його в серпні, звинувативши західні санкції у виникненні технічних проблем. Європейські політики кажуть, що це був привід для припинення постачання газу.

Будівництво нового газопроводу "Північний потік - 2" було завершено, його не було введено в комерційну експлуатацію. План постачання газу трубопроводом було скасовано Німеччиною за кілька днів до того, як у лютому Росія вторглася в Україну.

"На "Північному потоці-1" є два витоки - один в економічній зоні Швеції і один в економічній зоні Данії. Вони дуже близькі один до одного", - заявив представник Шведської морської адміністрації (SMA).

Витоку було виявлено на північний схід від датського острова Борнхольм, сказав представник. Поки не ясно, що викликало витік.

"Ми уважно стежимо за тим, щоб жодне судно не підходило надто близько до місця події", - сказав другий представник SMA.

Baltic Pipe, новий підводний трубопровід, що постачає норвезький газ до Польщі, з річною потужністю 10 млрд кубометрів на день, має бути відкритий пізніше у вівторок.

Підвищений рівень небезпеки

Влада Данії попросила підвищити рівень готовності країни до енергетичного та газового сектору після витоків.

"Порушення в газопроводах трапляються вкрай рідко... Ми хочемо забезпечити ретельний моніторинг критичної інфраструктури Данії, щоб посилити безпеку постачання в майбутньому", - заявив голова Данського енергетичного агентства Крістоффер Ботцау.

Підвищений рівень означатиме, що компанії в енергетичному та газовому секторі мають вжити заходів щодо підвищення безпеки.

Суду можуть втратити плавучість, якщо вони увійдуть у цей район, і може виникнути ризик загоряння над водою та в повітрі, заявило Данське енергетичне агентство, додавши, що жодних ризиків для безпеки, пов'язаних із витоком за межами зони відчуження, не було.

У ньому йдеться про те, що витік газу вплине на навколишнє середовище лише локально, а це означає, що буде порушено лише область, де знаходиться газовий шлейф у товщі води.

У письмовому коментарі йдеться про те, що викид метану в повітря може завдати шкоди клімату.

Заява російської сторони

Оператор "Північного потоку-1", компанія Nord Stream AG, яка контролюється "Газпрмом", заявила, що одночасне руйнування трьох ниток газопроводу в Балтійському морі є безпрецедентним.

"Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи Північний потік, мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки що оцінити неможливо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Російський президент Володимир Путін виклав брехливу версію припинення постачання газу до Європи. Він наполягає на тому, що "Північний потік-1" у вересні було зупинено через витік олії.

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