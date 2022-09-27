ЗСУ відбили у росіян Куп'янськ-Вузловий в Харківській області: чому це важливо

ЗСУ відбили в окупантів Куп'янськ-Вузловий в Харківській області та майже повністю його контролюють. Цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

За його словами, ще близько 6% територій Харківської області досі залишаються окупованими, але після такого успіху ЗСУ "їх трохи менше".

"Дійсно у росіян було декілька важливих напрямків - це Ізюм, так звана "ізюмська висота". Умовно кажучи, шлях, через який ворог направляв свою військову техніку на території Луганської та Донецької областей, де посилювали свою присутність. І, звичайно, Купянськ-Вузловий - це одна із найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області, яка з початку повномасштабної війни була окупована і її ворог досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ дійсно її зараз відбили та фактично повністю контролюють", - заявив Синєгубов.



Варто зазначити, що про звільнення Куп'янська-Вузлового повідомив у Twitter розвідник ЗСУ з ніком Kriegsforscher.

"Сьогодні хороший день. Куп'янськ-Вузловий повністю звільнено. Чекайте на 3 трофейні Т-90А, пару підбитих Т-80БВ, БМП-3, БТР-82А і т.д.", - написав він вчора.

Today is a good day.



Куп’янськ-Вузлова is fully liberated.



Wait for 3 trophy T-90A, a couple of destroyed T-80BV, BMP-3, BTR-82A etc. pic.twitter.com/urrhCKfVpD — Kriegsforscher (@OSINTua) September 26, 2022

Не мало важливим є і той факт, що вчора Генштаб перераховуючи обстріли, які ведуть російські війська, у вечірньому зведенні вказав і Куп'янськ-Вузловий. Що також може опосередковано свідчити про його звільнення.

Чому це важливо

Куп’янськ-Вузловий - селище міського типу Харківської області, де знаходиться однойменна залізнична станція, яка є великим залізничним вузлом, що забезпечує сполучення залізницею зі станціями Харків, Валуйки, Святогірськ, Бєлгород, Попасна, Куп’янськ-Південний.

Раніше окупанти використовували залізничну інфраструктуру станції для перекидання своїх сил із російської Бєлгородської області на тимчасово окуповану територію східних областей України.

Тепер же контроль цього населеного пункту забезпечує продовження руху для успішного звільнення окупованої Луганської області, а росіян позбавляє надзвичайно важливих логістичних можливостей.