ЗСУ відбили у росіян Куп'янськ-Вузловий в Харківській області: чому це важливо

За його словами, ще близько 6% територій Харківської області досі залишаються окупованими, але після такого успіху ЗСУ "їх трохи менше".

"Дійсно у росіян було декілька важливих напрямків - це Ізюм, так звана "ізюмська висота". Умовно кажучи, шлях, через який ворог направляв свою військову техніку на території Луганської та Донецької областей, де посилювали свою присутність. І, звичайно, Купянськ-Вузловий - це одна із найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області, яка з початку повномасштабної війни була окупована і її ворог досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ дійсно її зараз відбили та фактично повністю контролюють", - заявив Синєгубов.



Варто зазначити, що про звільнення Куп'янська-Вузлового повідомив у Twitter розвідник ЗСУ з ніком Kriegsforscher.

"Сьогодні хороший день. Куп'янськ-Вузловий повністю звільнено. Чекайте на 3 трофейні Т-90А, пару підбитих Т-80БВ, БМП-3, БТР-82А і т.д.", - написав він вчора.

