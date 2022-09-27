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Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю

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Запоріжжя, Вівторок 27 вересня 2022 05:41
Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Окупанти потрапили до об'єктів інфраструктури. Дані про постраждалих та руйнування уточнюються.

"Важливо! Дотримуйтесь запобіжних заходів! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. Є ризик повторних атак", - написав Старух.

Нагадаємо, російські окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв. Прильоти були у різних районах міста.

Увечері 26 вересня окупанти знову атакували іранськими дронами Одеську область. Сили ППО збили три безпілотники.

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