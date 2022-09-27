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Мінус літак та 550 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

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Київ, Вівторок 27 вересня 2022 09:06
Мінус літак та 550 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії Фото: ЗСУ за добу знищили 550 окупантів та літак (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України за добу ліквідували ще 550 російських окупантів та збили ворожий літак. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 57 750 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 27 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 57750 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків - 2306 (+16);
  • бойових броньованих машин - 4881 (+24);
  • артилерійських систем - 1378 (+9);
  • РСЗВ - 331 (+1);
  • кошти ППО - 175 (+3);
  • літаків - 261 (+1);
  • вертольотів - 224 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);
  • крилаті ракети - 241 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);
  • спеціальної техніки - 131 (+0).

Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка, Першотравневе. ЗСУ вразили понад 30 районів скупчення ворога.

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