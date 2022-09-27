Мінус літак та 550 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: ЗСУ за добу знищили 550 окупантів та літак (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Збройні сили України за добу ліквідували ще 550 російських окупантів та збили ворожий літак. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 57 750 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 27 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 57750 (+550) осіб ліквідовано;

танків - 2306 (+16);

бойових броньованих машин - 4881 (+24);

артилерійських систем - 1378 (+9);

РСЗВ - 331 (+1);

кошти ППО - 175 (+3);

літаків - 261 (+1);

вертольотів - 224 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);

крилаті ракети - 241 (+0);

кораблі/катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);

спеціальної техніки - 131 (+0). Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.