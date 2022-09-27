Мінус літак та 550 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Збройні сили України за добу ліквідували ще 550 російських окупантів та збили ворожий літак. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 57 750 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 27 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 57750 (+550) осіб ліквідовано;
- танків - 2306 (+16);
- бойових броньованих машин - 4881 (+24);
- артилерійських систем - 1378 (+9);
- РСЗВ - 331 (+1);
- кошти ППО - 175 (+3);
- літаків - 261 (+1);
- вертольотів - 224 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);
- крилаті ракети - 241 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка, Першотравневе. ЗСУ вразили понад 30 районів скупчення ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.