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Витік на "Північних потоках" був викликаний вибухами, а не землетрусом, - Reuters

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Стокгольм, Вівторок 27 вересня 2022 21:38
Витік на "Північних потоках" був викликаний вибухами, а не землетрусом, - Reuters Фото: витік на "Північних потоках" був викликаний вибухами (forsvaret.dk)
Автор: Іван Носальський

Витік на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" став результатом підводних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сейсмолога Шведської національної сейсмічної мережі Бьорна Лунда, яку наводить Reuters.

За його словами, сейсмічна активність, виявлена в районі витоку газу в трубопроводах, була викликана вибухами, що сталися у воді, а не в породі під морським дном.

При цьому прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не можна відкидати ймовірність саботажу.

"Ми говоримо про три витоки з деякою відстанню між ними, і тому важко уявити, що це збіг", - зазначила глава датського уряду.

Міністр нафти та енергетики Норвегії Терьє Аасланд також погодився з тим, що причиною витоку міг стати саботаж.

"Виходячи з інформації, яку ми бачили досі, багато що вказує на акти саботажу", - заявив він.

За його словами, уряд Норвегії у вівторок, 27 вересня, ухвалив рішення підвищити готовність до надзвичайних ситуацій щодо інфраструктури, наземних та морських установок на норвезькому континентальному шельфі.

Нагадаємо,27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи заявили, що вони зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на "Північних потоках".

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