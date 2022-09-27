Витік на "Північних потоках" був викликаний вибухами, а не землетрусом, - Reuters
Витік на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" став результатом підводних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сейсмолога Шведської національної сейсмічної мережі Бьорна Лунда, яку наводить Reuters.
За його словами, сейсмічна активність, виявлена в районі витоку газу в трубопроводах, була викликана вибухами, що сталися у воді, а не в породі під морським дном.
При цьому прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не можна відкидати ймовірність саботажу.
"Ми говоримо про три витоки з деякою відстанню між ними, і тому важко уявити, що це збіг", - зазначила глава датського уряду.
Міністр нафти та енергетики Норвегії Терьє Аасланд також погодився з тим, що причиною витоку міг стати саботаж.
"Виходячи з інформації, яку ми бачили досі, багато що вказує на акти саботажу", - заявив він.
За його словами, уряд Норвегії у вівторок, 27 вересня, ухвалив рішення підвищити готовність до надзвичайних ситуацій щодо інфраструктури, наземних та морських установок на норвезькому континентальному шельфі.
Нагадаємо,27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Після цього шведські сейсмологи заявили, що вони зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на "Північних потоках".
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