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Умер Патон и состоялось заседание ТКГ: новости за 19 августа

Автор: РБК-Украина

Европейский союз не признает результаты выборов в Беларуси, умер известный украинский ученый Борис Патон, на заседании ТКГ согласовали новые участки разведения сил на Донбассе. Подробнее о том, что произошло в среду, 19 августа, - в материале РБК-Украина

ЕС не признает результаты выборов в Беларуси: подробнее о ситуации в стране

  • Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет в течение двух месяцев. Точная дата на сегодня не определена. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии Беларуси.
  • Европейский союз не признает результаты выборов в Беларуси. Голосование должно пройти повторно, а прошедшее не может считаться демократичным. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру. По его словам, это для того, чтобы якобы не допустить из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков.
  • По состоянию на 19 августа умер еще один участник протестов в Беларуси. Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе разгона акции в Бресте.
  • Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну.
  • Европейский союз планирует выделить 53 миллиона евро помощи для белорусского народа. Часть денег пойдут на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, а также жертв репрессий.

На заседании ТКГ согласовали четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе. Также ТКГ были достигнуты договоренности по 20 участках разминирования.

Кроме того, стороны обсудили списки для обмена пленными.

Умер ученый Борис Патон

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире.

Сообщается, что у Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. Ученый второй раз за последние 2 недели был госпитализирован, и неделю лежал в реанимации.

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СБУ опровергла причастность к "вагнеровской спецоперации"

Служба безопасности Украины опровергает причастность к якобы спецоперации по выманиванию боевиков частной военной компании "Вагнера" из Российской Федерации. Распространяемая в СМИ информация является фейком. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Telegram.

В СБУ подчеркнули, что не комментируют "вбросы", однако сделали исключение по этой теме.

Отметим, в ряде украинских средств массовой информации появились данные о том, что задержание 33 "вагнеровцев" в Беларуси накануне выборов якобы стало результатом срыва спецоперации СБУ. Якобы российских наемников пытались самолетом доставить из Минска в Киев, чтобы привлечь к ответственности за участие в войне на Донбассе.

В Украине новый антирекорд по коронавирусу: 1967 заражений за сутки

По состоянию на 19 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, за сутки заразились 1967 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской области, Киеве, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Антилидером является Харьковская область (+247), далее Киев (+215), Львовская область (+188), Ивано-Франковская область (+163).

Сергей Притула заявил про выход из шоу-бизнеса: очень трудный шаг

Сергей Притула заявил о своем намерении отказаться от шоу-бизнеса в пользу политики. Кандидат в мэры Киева готовится объявить о выходе из проекта "Вар'яти-шоу", который он создал десять лет назад.

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Об этом шоумен и волонтер рассказал в интервью LB.ua.

Притула признался, что решиться на этот шаг ему было нелегко, так как юмористическому шоу он отдал десять лет своей жизни.

В Украину идет похолодание и грозовые дожди: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине принесет прохладу и грозовые дожди на значительную часть страны уже в пятницу и субботу, 21-22 августа. Но в четверг, 20 числа все еще будет жарко везде кроме Запада.

Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Грозовые дожди, по словам Диденко, будут освежать короткие грозовые дожди на Севере, вдоль полосы Харьковщина-Днепр, а также в Николаевской области.

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