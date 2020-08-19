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Литва внесла Лукашенко в "черный список"

Литва, Среда 19 августа 2020 21:29
Литва внесла Лукашенко в "черный список"
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

В Литве хотят запретить въезд 32лицам, связанным с фальсификациями на выборах и силовым разгоном демонстрантов в Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну. Всего в списке находятся 32 человека, связанных с фальсификациями на выборах и применением силы к протестующим в Беларуси.

Об этом в эфире национального радио заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает "Sputnik Беларусь".

По его словам, список был передан в Министерство внутренних дел для утверждения.

"В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко", - сказал Линкявичюс.

Напомним, ранее в Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси, заявив, что президентсво Лукашенко нельзя считать легитимным.

Также РБК-Украина писало, что в ЕС в ближайшее время введут санкции против значительного числа белорусских должностных лиц "за насилие, репрессии и фальсификацию выборов".

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