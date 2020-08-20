Помер Патон і відбулося засідання ТКГ: новини за 19 серпня

Європейський союз не визнає результати виборів в Білорусі, помер відомий український вчений Борис Патон, на засіданні ТКГ узгодили нові ділянки розведення сил на Донбасі. Детальніше про те, що сталося в середу, 19 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

ЄС не визнає результати виборів в Білорусі: детальніше про ситуацію в країні

Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться протягом двох місяців. Точна дата на сьогодні не визначена. Про це заявили в Центральній виборчій комісії Білорусі.

Європейський союз не визнає результати виборів у Білорусі. Голосування має пройти повторно, а минуле не може вважатися демократичним. Про це заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив посилити охорону державного кордону по всьому периметру. За його словами, це для того, щоб нібито не допустити з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень.

Станом на 19 серпня помер ще один учасник протестів у Білорусі. Чоловік отримав вогнепальне поранення під час розгону акції в Бресті.

Міністерство закордонних справ Литви вніс президента Білорусі Олександра Лукашенка у список осіб, яким рекомендується заборонити в'їзд в країну.

Європейський союз планує виділити 53 мільйони євро допомоги для білоруського народу. Частина грошей піде на підтримку громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, а також жертв репресій.

На засіданні ТКГ погодили чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи підтримала пропозицію щодо чотирьох нових ділянок розведення сил та засобів на Донбасі. Також ТКГ були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування.

Окрім того, сторони обговорили списки для обміну полоненими.

Помер вчений Борис Патон

На 102 році життя помер видатний український науковець Борис Патон. Його винаходами у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів користуються у всьому світі.

Повідомляється, що у Патона було захворювання серцево-судинної системи. Вчений вдруге за останні 2 тижні був госпіталізований і тиждень лежав у реанімації.

Styler нагадує про цитати і останні інтерв'ю геніального Бориса Патона.

СБУ спростувала причетність до "вагнерівської спецоперації"

Служба безпеки України спростовує причетність до нібито спецоперації по виманювання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" з Російської Федерації. Поширювана у ЗМІ інформація є фейком. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Telegram.

В СБУ підкреслили, що не коментують "вкидання", однак зробили виняток через цю тему.

Відзначимо, в ряді українських засобів масової інформації з'явилися дані про те, що затримання 33 "вагнерівців" в Білорусі напередодні виборів нібито стало результатом зриву спецоперації СБУ. Нібито російських найманців намагалися доставити літаком з Мінська до Києва, щоб притягнути до відповідальності за участь у війні на Донбасі.

В Україні новий антирекорд по коронавірусу: 1967 заражень за добу

Станом на 19 серпня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу, за добу заразились 1967 людей. Найбільше нових випадків в Харківській області, Києві, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Антилідером є Харківська область (+247), далі Київ (+215), Львівська область (+188), Івано-Франківська область (+163).

Сергій Притула заявив про вихід із шоу-бізнесу: дуже важкий крок

Сергій Притула заявив про свій намір відмовитися від шоу-бізнесу на користь політики. Кандидат у мери Києва готується оголосити про вихід з проекту "Вар'яти-шоу", який він створив десять років тому.

Про це шоумен і волонтер розповів в інтерв'ю LB.ua.

Притула зізнався, що зважитися на цей крок йому було нелегко, так як гумористичному шоу він віддав десять років свого життя.

В Україну йде похолодання і грозові дощі: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні принесе прохолоду і грозові дощі на значну частину країни вже у п'ятницю і суботу, 21-22 серпня. Але в четвер, 20 числа все ще буде спекотно скрізь, крім Заходу.

Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Грозові дощі, за словами Діденка, будуть освіжати короткі грозові дощі, на Півночі, вздовж смуги Харківщина-Дніпро, а також в Миколаївській області.