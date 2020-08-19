ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сотрудники НАН Украины рассказали об обстоятельствах смерти Патона

Киев, Среда 19 августа 2020 23:30
Сотрудники НАН Украины рассказали об обстоятельствах смерти Патона
Фото: Борис Патон (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Ученый неделю находился в реанимации

У Бориса Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. Он был госпитализирован в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Об этом сообщили сотрудники Национальной академии наук Украины, передает "Сегодня".

Они отметили, что Патон второй раз за последние 2 недели был госпитализирован, ученый неделю лежал в реанимации. Похороны, очевидно, состоятся в субботу на Байковом кладбище.

"Дело в том, что там покоятся его родные - отец, мать, дочь. У него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место погребения", - рассказал один из сотрудников Патона.

Патон последний раз присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего из дома.

Кроме того, стало известно, что НАНУ на переходной период, до проведения выборов нового президента возглавит бывший секретарь СНБО и действующий член наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Владимир Горбулин.

Президент Владимир Зеленский назвал Патона легендой, гением и грандиозной личностью, и выразил соболезнования семье ученого.

Напомним, в 2015 году Борис Патон был переизбран президентом НАН Украины.

Также сообщалось, что в день своего 99-летия Патон пожелал Украине "победы во всем".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины НАН Украиныученые
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь