Сотрудники НАН Украины рассказали об обстоятельствах смерти Патона

Фото: Борис Патон (УНИАН)

Ученый неделю находился в реанимации

У Бориса Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. Он был госпитализирован в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Об этом сообщили сотрудники Национальной академии наук Украины, передает "Сегодня".

Они отметили, что Патон второй раз за последние 2 недели был госпитализирован, ученый неделю лежал в реанимации. Похороны, очевидно, состоятся в субботу на Байковом кладбище.

"Дело в том, что там покоятся его родные - отец, мать, дочь. У него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место погребения", - рассказал один из сотрудников Патона.

Патон последний раз присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего из дома.

Кроме того, стало известно, что НАНУ на переходной период, до проведения выборов нового президента возглавит бывший секретарь СНБО и действующий член наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Владимир Горбулин.

Президент Владимир Зеленский назвал Патона легендой, гением и грандиозной личностью, и выразил соболезнования семье ученого.

Напомним, в 2015 году Борис Патон был переизбран президентом НАН Украины.

Также сообщалось, что в день своего 99-летия Патон пожелал Украине "победы во всем".