ЕС не признает результаты выборов в Беларуси

Фото: Шарль Мишель (flickr.com statephotos)

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа

Европейский союз не признает результаты выборов в Беларуси. Голосование должно пройти повторно, а прошедшее не может считаться демократичным.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Кроме того, Брюссель призывает Минск найти мирный выход из кризиса.

Шарль Мишель также подчеркнул, что Евросоюз поддерживает предложение ОБСЕ по диалогу между властью и оппозицией.

Напомним, выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По итогам голосования победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей, обойдя Светлану Тихановскую. Та, в свою очередь, получила только 10,1% голосов.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц призвал белорусскую власть к новым выборам в стране.

Кроме того, в Канаде не признают итоги президентских выборов в Беларуси и призывают провести новые.