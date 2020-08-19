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Продолжение забастовки и разгон протестующих: что сейчас происходит в Беларуси

Минск, Среда 19 августа 2020 10:24
Продолжение забастовки и разгон протестующих: что сейчас происходит в Беларуси
Фото: забастовка в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Силовики начали разгонять протестующих

В Минске продолжается национальная забастовка, которую объявили 16 августа. Силовики разгоняют протестующих, но беларусы выходят на протест, что сейчас происходит в стране - в материале РБК-Украина.

Разгон и задержание протестующих в Минске

Возле Минского тракторного завода (МТЗ) силовики разгоняли собравшихся людей. Среди них были работники завода, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков. Сообщается, что уже есть задержанные.

Продолжение забастовки и разгон протестующих: что сейчас происходит в БеларусиФото: протест возле МТЗ (tut.by)

У здания "Белтелерадиокомпании" тоже начались разгоны. На заднем дворе стоят автозаки. Люди пока разбежались, но планируют собраться снова.

Забастовки продолжаются

Шахтеры "Беларуськалия" вышли на забастовку. Сотрудники компании заявили, что будут каждое утро проводить акции протеста на главной площади.

Анонсированы новые протесты в Беларуси

Оппозиционные Telegram-каналы публикуют информацию о новых протестах в стране. В Минске весь день продолжают поддерживать рабочих у их проходных. МАЗ, МТЗ, Атлант, Белкоммунмаш, БТ, ОНТ, СТВ. В 18:00 планируют протест возле здания Министерства внутренних дел, что на проспекте Независимости.

В других городах продолжают поддерживать предприятия, которые бастуют.

Тихановская записала новое видеообращение

Светлана Тихановская выпустила обращение к ЕС и призвала его лидеров не признавать выборы в Беларуси. Она заявила, что выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными.

"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира", - заявила она.

Напомним, Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти.

Тем временем в штабе Светланы Тихановской просят сторонников добиться от местной власти непризнания результатов выборов.

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