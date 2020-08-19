Названы сроки инаугурации Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Точной даты инаугурации пока нет

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет в течение двух месяцев. Точная дата на сегодня не определена.

Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии Беларуси, передает ТАСС.

Как сообщили в ЦИК, точную дату будут определять организаторы инаугурации.

"Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", - сообщили в комиссии, но добавили, что обычно она проводится в течение месяца после официального объявления результатов выборов.

Напомним, согласно официальным результатам, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший преследователь и главная оппонентка Светлана Тихановская - немногим более 10%.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина ранее исключила возможность пересмотра результатов выборов.

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты и забастовки из-за массовых фальсификаций на выборах. Европейский союз и другие западные страны уже заявили о непризнании переизбрания Лукашенко. Кроме того, рассматривается возможность введения персональных санкций против причастных к фальсификациям и избиению участников протестов.