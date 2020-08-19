ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Умер ученый Борис Патон

Киев, Среда 19 августа 2020 19:27
Умер ученый Борис Патон
Фото: Борис Патон (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Максим Зайченко

Ему был 101 год

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире.

Эту информацию обнародовал президент Владимир Зеленский.

Причина смерти Бориса Патона пока не называется.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той потери, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", - написал президент в своем Telegram-канале.

Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет он был президентом Национальной академии наук Украины (с 1962 года). После провозглашения независимости Украины стал первым, кого наградили званием Героя Украины.

Как сообщили "УП" в Совете нацбезопасности и обороны, сейчас формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.

Он является автором свыше 1000 научных публикаций и свыше 400 изобретений.

Борис Патон возглавлял исследование по применению сварочных источников теплоты в специальных плавильных агрегатах, которые увенчались созданием новой области качественной металлургии - спецэлектрометаллургии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Борис Патонпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь