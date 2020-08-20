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Украина в ТКГ обсудила списки для обмена пленными

Четверг 20 августа 2020 01:25
Украина в ТКГ обсудила списки для обмена пленными
Фото: освобождение пленных в конце 2019 (t/me/OP_UA)
Автор: Артур Родивилов

Делегация подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций

Завершилось заседание минской ТКГ в формате видеоконференции. Стороны достигли соглашение относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.

Отмечается, что Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.

Кроме того, при обсуждении итогов работы экономической группы отмечалось, что украинское предприятие по водоснабжению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной части территории Донбасса.

Украина во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев передал ОБСЕ новый список для обмена пленными; теперь Украина ждет согласованный список от "той стороны".

До этого глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что обмен пленными с оккупационными силами может пройти в ближайшие недели.

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