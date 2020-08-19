Лукашенко поручил усилить охрану госграниц Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

По его словам, причина в возможном внешнем вмешательстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру. По его словам, это для того, чтобы якобы не допустить из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков.

Об этом он заявил на заседении Совета безопасноти, передает "БелТА".

Лукашенко сказал, что деньги якобы идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем.

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру", - заявил он.

Таким образом, считает Лукашенко, органы погранслужбы, помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных "финансовых потоков и каналов".

Напомним, в Беларуси границу патрулируют истребители в рамках боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно до стабилизации ситуации на юго-западе страны.

Отметим, Александр Лукашенко снова провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.