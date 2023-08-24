Український прапор над Роботиним та падіння літака Пригожина: новини за 23 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Російські військові вночі вдарили безпілотниками по зерносховищам та виробничо-перевантажувальному комплексу в Одеській області.

Втрати Росії у війні в Україні до ранку середи, 23 серпня, склали 480 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 258 820 військових.

Удари ЗСУ по Чонгарських мостах, що з'єднують Крим з материковою частиною України, ускладнили логістику росіян, повідомила британська розвідка.

У місті Ромни Сумської області російські окупанти вдарили БПЛА Shahed 136 по школі. Є загиблі.

Українські військові просять посилити мобілізацію, але для цього необхідно врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями, заявив президент Володимир Зеленський.

Бійці ЗСУ продовжують вести наступ у Запорізькій області, відбили атаку росіян у Луганській області та знищили 2 пункти управління РФ.

Українські військові підняли прапор над селом Роботине

Українські військові підняли прапор над селом Роботине у Запорізькій області, за яке останнім часом точаться серйозні бої.

"Історичний день! Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків - Мелітопольському", - йдеться у повідомленні 47 ОМБР.

Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи, - ЗМІ

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин сьогодні, 23 серпня, загинув внаслідок авіакатастрофи в РФ, пишуть російські Telegram-канали.

Він нібито знаходився у літаку, який впав у Тверській області.

ЗСУ знищили російський С-400 у Криму

У тимчасово окупованому Криму було знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф".

"23 серпня 2023 року близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму стався вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіусу дії С-400 "Тріумф", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Україна провела спецоперацію із захоплення російського бойового вертольота: Буданов розкрив деталі

В Україну прилетів і сів російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем. Російський пілот таємно домовився з українською розвідкою.

"Змогли знайти правильний підхід до людини, змогли створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину, і зрештою створити такі умови, щоб вона змогла перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували втекти, на жаль, їх було знищено”, - розповів начальник ГУР Кирило Буданов.

Зеленський про контрнаступ: рухаємось потроху, проте напрямок правильний

Контрнаступ Збройних сил України відбувається по кількох напрямках. Військові просуваються потроху, проте напрямок правильний, розповів президент України Володимир Зеленський.

"Щодо контрнаступу. Ми бачимо його на кількох напрямках. Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, тому що дуже щільне мінування. Тисячі мін - це те, що залишає після себе Росія. Найголовніше - тенденції. Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний", - заявив він.

Литва наступного місяця передасть Україні пускові установки NASAMS

Литва передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Це відбудеться наступного місяця, заявив президент Гітанас Науседа.