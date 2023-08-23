ЗСУ знищили ще 480 окупантів та понад 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 23 серпня, склали 480 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 артсистеми, 11 танків та 12 ББМ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 258 820 (+480) осіб ліквідовано;

танків - 4373 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 8488 (+12)од.;

артилерійських систем - 5318 (+23) од.;

РСЗВ - 722 (+1) од.;

засоби ППО - 491 од.;

літаків - 315 од.;

гелікоптерів - 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4324 (+12) од.;

крилаті ракети - 1406 од.;

кораблі/катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7745 (+23) од.;

спеціальна техніка - 800 (+3) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Загалом протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Як пише Інститут вивчення війни (ISW), росіяни заявляють, що стягнули на Куп'янський та Лиманський напрямки близько 45 тисяч солдатів, тоді як ЗСУ просунулись щонайменше на трьох напрямках.