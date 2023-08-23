Литва наступного місяця передасть Україні пускові установки NASAMS

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу в Twitter.

Лідер Литви зазначив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запевнив його у підтримці України до перемоги над Росією. Також Науседа уточнив терміни постачань установок NASAMS.

"Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS", - наголосив президент.

Візит Наусиди до Києва

Сьогодні, 23 серпня, президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до України. Він взяв участь у третьому саміті Кримської платформи. Також Науседа буде присутній на святкуванні Дня Незалежності України.

У Києві литовський лідер вже встиг провести особисті переговори з Володимиром Зеленським. Президенти обговорили фронт, потреби українських захисників, постачання техніки, експорт українського зерна та формулу миру України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.