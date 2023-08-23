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Удари по Чонгарських мостах до Криму значно ускладнили логістику РФ, - розвідка Британії

Крим, Середа 23 серпня 2023 09:11
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Удари по Чонгарських мостах до Криму значно ускладнили логістику РФ, - розвідка Британії Фото: логістика росіян на півдні України ускладнена (t-me-vanek_nikolaev)
Автор: Наталія Юрченко

Удари ЗСУ по Чонгарських мостах, які сполучають Крим з материковою частиною України, ускладнили логістику росіян. Понтонні переправи окупантів не замінять мостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що станом на середину серпня російські загарбники продовжують наводити понтонні переправи на пунктах пропуску "Чонгар" і "Генічеськ" на межі Херсонської області з окупованим Кримом.

Обидва мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року.

"Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, що перевозять боєприпаси та зброю на фронт", - зазначає розвідка.

Також розвідники підкреслюють, що окупанти почали частково покладатися на довгий логістичний шлях через Армянськ на півночі Криму.

"Це додає додаткових труднощів логістичній мережі Росії на півдні", - йдеться у зведенні.

Удари по Чонгарських мостах

Нагадаємо, 22 червня українські захисники вдарили по Чонгарському мосту ракетами, внаслідок чого його було пошкоджено. ЗСУ використали британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Вже 29 липня українські воїни вдруге завдали удару по мосту в Чонгарі. Втретє росіяни поскаржилися на удари по Чонгарському мосту вже 6 серпня. При цьому окупанти заявили, що ЗСУ нібито випустили 12 ракет, з яких 9 збила ППО.

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