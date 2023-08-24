Украинский флаг над Работино и падение самолета Пригожина: новости за 23 августа

Война России против Украины: последние новости

Российские военные ночью ударили беспилотниками по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Одесской области.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 23 августа, составили 480 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 258 820 военных.

Удары ВСУ по Чонгарским мостам, соединяющим Крым с материковой частью Украины, усложнили логистику россиян, сообщила британская разведка.

В городе Ромны Сумской области российские оккупанты ударили БпЛА Shahed 136 по школе. Есть погибшие.

Украинские военные просят усилить мобилизацию, но для этого необходимо урегулировать вопросы с военкоматами и врачебными комиссиями, заявил президент Владимир Зеленский.

Бойцы ВСУ продолжают вести наступление в Запорожской области, отразили атаку россиян в Луганской области и уничтожили 2 пункта управления РФ.

Украинские военные подняли флаг над селом Работино

Украинские военные подняли флаг над селом Работино в Запорожской области, за которое последнее время идут серьезные бои.

"Исторический день! Воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино, что на одном из самых горячих направлений - Мелитопольском", - говорится в сообщении 47 ОМБР.

Пригожин погиб в результате авиакатастрофы, - СМИ

Главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня, 23 августа, погиб в результате авиакатастрофы в РФ, пишут российские Telegram-каналы.

Он якобы находился в самолете, который упал в Тверской области.

ВСУ уничтожили российский С-400 в Крыму

Во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

"23 августа 2023 около 10:00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", - говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Украина провела спецоперацию по захвату российского боевого вертолета: Буданов раскрыл детали

В Украину прилетел и сел российский вертолет Ми-8 с экипажем. Российский пилот тайно договорился с украинской разведкой.

"Смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, и в конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где они сели, они попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены”, - рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Зеленский о контрнаступлении: двигаемся понемногу, однако направление правильное

Контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит по нескольким направлениям. Военные продвигаются понемногу, впрочем направление правильное, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно контрнаступления. Мы видим его на нескольких направлениях. Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин - это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное - тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное", - заявил он.

Литва в следующем месяце передаст Украине пусковые установки NASAMS

Литва передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Это произойдет в следующем месяце, заявил президент Гитанас Науседа.