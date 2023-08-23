ua en ru
Ср, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по зерносховищах в Одеській області

Середа 23 серпня 2023 08:12
UA EN RU
Росіяни вдарили по зерносховищах в Одеській області Фото: росіяни вдарили по зерносховищах в Одеській області (t.me/odesacityofficial)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вночі вдарили безпілотниками по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Зазначається, що загарбники били дронами із східного узбережжя Азовського моря.

Сили ППО знищили 9 дронів типу Shahed-136/131, але є й влучання.

"Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї. В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу", - сказано у повідомленні.

Серед цивільного населення постраждалих нема.

Обстріли зернової інфраструктури

Після того як Росія вийшла з "зернової ініціативи" вона активно обстрілює українські порти та зернову інфраструктуру.

Так, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників. Але там були і влучання.

Зокрема, один з дронів ударив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та були пошкодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса дрони
NEWS
Кримська платформа. Що на порядку денному третього саміту з деокупації
Кримська платформа. Що на порядку денному третього саміту з деокупації
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам