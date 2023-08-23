Зеленський відповів, чи буде посилення мобілізації: військові звернулись

Українські військові просять посилити мобілізацію, але для цього необхідно врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів, питання ВЛК - дуже важливі", - наголосив глава держави.

За його словами, зараз потрібно прискорити процес вирішення проблем з військкоматами та військово-лікарськими комісіями, а потім обговорювати можливе посилення мобілізації.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років.

Також окремі особи можуть отримати відстрочку від мобілізації. Це залежить від їхньої діяльності, сімейних обставин і не тільки.

Більш детально про те, хто може отримати відстрочку, - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, раніше заступник голови Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповідав, що в разі потреби в Україні воювати призовуть усіх чоловіків.

Також ми писали, що вчора міністр оборони України Олексій Резніков анонсував продовження цифровізації військкоматів. Він розповів, що територіальні центри комплектації матимуть доступ до всіх державних реєстрів.