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Українські військові підняли прапор над селом Роботине

Роботине, Середа 23 серпня 2023 19:22
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Українські військові підняли прапор над селом Роботине Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові підняли прапор над селом Роботине в Запорізькій області, за яке останнім часом тривають серйозні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Історичний день! Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків - Мелітопольському", - йдеться у повідомленні.

Українські військові підняли прапор над селом Роботине

Фото: Прапор (t.me/brygada47)

Зазначається, що синьо-жовтий стяг з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора!

"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", - додали військові.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський опублікував відео із села Роботине, на якому можна побачити прапор.

Також відео з прапором над Роботиним опублікував Залужний.

Значення Роботиного

Зазначимо, що ще вчора у Міноборони повідомляли, що українські захисники мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного. Зазначалося, що там тривала планова бойова робота.

Вчора повідомлялось, що українські захисники увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ після його звільнення, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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