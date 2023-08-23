Українські військові підняли прапор над селом Роботине
Українські військові підняли прапор над селом Роботине в Запорізькій області, за яке останнім часом тривають серйозні бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.
"Історичний день! Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків - Мелітопольському", - йдеться у повідомленні.
Фото: Прапор (t.me/brygada47)
Зазначається, що синьо-жовтий стяг з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора!
"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", - додали військові.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський опублікував відео із села Роботине, на якому можна побачити прапор.
Також відео з прапором над Роботиним опублікував Залужний.
Значення Роботиного
Зазначимо, що ще вчора у Міноборони повідомляли, що українські захисники мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного. Зазначалося, що там тривала планова бойова робота.
Вчора повідомлялось, що українські захисники увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.
Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ після його звільнення, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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