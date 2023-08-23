Буданов розкрив подробиці спецоперації з захоплення вертольоту РФ

В Україну прилетів і сів російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем. Російський пілот таємно домовився з українською розвідкою.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю " Радіо Свобода ".

"Змогли знайти правильний підхід до людини, змогли створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину, і зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б (узяти) живими, але маємо, що маємо", - сказав Буданов.

За словами керівника ГУР, вертоліт нині перебуває в Києві. Буданов додав, що побачити гелікоптер і поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення "офіційного кіно".

"Пілот чудово почувається, все в нього добре. У нього є два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути тут (в Україні – ред.)", - додає керівник ГУР.

Буданов наразі називає цю операцію однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.

Що сталося

Сьогодні, 23 серпня, мережею активно ширилися чутки, що в Україну нібито прилетів і сів на нашій авіабазі російський гелікоптер Мі-8. У мережі писали, що пілоти гелікоптера, мовляв, "втратили орієнтир, тому потрапили на не окуповану територію України", але коли зрозуміли, де опинилися, вже було пізно.

Додамо, що інформацію про те, що російський гвинтокрил перелетів на територію України, а його екіпаж добровільно здався у полон, писав і журналіст Юрій Бутусов. Його повідомлення активно ширили в ЗМІ. Зазначимо, що раніше про "зникнення Мі-8" заявляли російські пропагандисти. Вони стверджували, що бойовий вертоліт "випадково сів у Полтаві".

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