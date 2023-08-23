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Росіяни влучили "Шахедом" у школу в Сумській області, є жертви та поранені

Середа 23 серпня 2023 11:39
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Росіяни влучили "Шахедом" у школу в Сумській області, є жертви та поранені Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Ромни Сумській області російські окупанти вдарили БпЛА Shahed 136 по навчальному закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу "Shahed" влучив у навчальний заклад", - пише ОВА.

Зазначається, що внаслідок удару будівля закладу була повністю зруйнована. Наразі на місці працюють усі служби, розгорнутий штаб ліквідації наслідків.

Є жертви

Як пише міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, наразі відомо про двох загиблих освітян. Також ще троє отримали поранення.

Фото: росіяни влучили "Шахедом" у школу в Сумській області, є жертви та поранені (t.me/Klymenko_MVS)

"Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу. Пошуково-рятувальна операція триває", - додає Клименко.

Ситуація в Сумській області

Населені пункти в прикордонних районах регіону майже щодня зазнають обстрілів з боку російських терористів. Для ударів ворог використовує міномети, артилерію, дрони та інші види озброєнь.

Як розповідав голова Сумської ОВА Ігор Кальченко, лише цієї ночі та ранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області:

  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухи). Також здійснено скидання ВОГ з БпЛА.
  • Дружбівська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи);
  • Свеська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади;

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