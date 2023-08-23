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Удар по ППО ворога. У ГУР показали знищення російського С-400 в Криму (відео)

Крим, Середа 23 серпня 2023 13:06
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Удар по ППО ворога. У ГУР показали знищення російського С-400 в Криму (відео) Фото: російський комплекс С-400 "Тріумф" (doblest club)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму було знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"23 серпня 2023 року близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це - болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - додали у розвідці.

Вибухи у Криму

У середу, 23 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Місцеві пабліки публікують фото, ймовірно, з села Оленівка на заході півострова.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що через вибухи уражено радіолокаційні станції на Тарханкуті. Загалом було сім вибухів.

Окрім того, під час сьогоднішніх вибухів у тимчасово окупованому Криму було уражено російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". Даний комплекс є одним з носіїв ракет "Онікс", якими росіяни завдають удари по території України.

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