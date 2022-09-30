Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: загинули 23 особи, багато поранених

Внаслідок удару російськими військами по цивільній колоні, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя, загинули щонайменше 23 особи, ще 28 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха .

"Чотири ракетні удари завдано в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в'їзду на/з тимчасово окупованої території України. Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію", - зазначив він.

Як повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, окупанти випустили по району, де стояла колона, 16 ракет, застосувавши систему ЗРК "С-300".

"Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених. Усі громадянські люди, наші земляки", - написав він.

Як повідомлялося, вранці 30 вересня російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.

За словами губернатора Запорізької області, люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

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