Буданов зробив прогноз про завершення війни: скоро все закінчиться

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

"Скоро це закінчиться... Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", - зазначив Буданов.

Раніше колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що ЗСУ влітку увійдуть до Криму.

Глава ГУР прокоментував цей вислів: "Я спираюся на факти, які мені відомі. Я вважаю, що це буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трохи раніше, днями можна помилятися, але не в алгоритмах".