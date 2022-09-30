Зеленський поставив крапку в переговорах з РФ. Не з цим президентом
Україна готова вести перемовини з Російською Федерацією, але лише за правління нового президента.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.
Він зазначив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах.
"Очевидно, що з цим російським президентом це не можливо. Він не знає, що таке гідність та чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але з іншим президентом", - сказав Зеленський.
Раніше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Президент Володимир Зеленський раніше попередив Кремль, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та "входження їх до складу Росії" зведуть на нівець дипломатичне врегулювання ситуації.
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