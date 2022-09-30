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Війна може закінчитися раніше проходження усіх процедур щодо вступу України в НАТО, - Подоляк

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П'ятниця 30 вересня 2022 18:18
Війна може закінчитися раніше проходження усіх процедур щодо вступу України в НАТО, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Війна Росії проти України може закінчитися раніше, ніж наша держава пройде усі бюрократичні процедури щодо вступу в НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що подача Україною заявки на вступ до НАТО не вплине на війну проти Росії та на те, що відбувається на окупованих територій.

Подоляк підкреслив, що ця заявка символізує початок нової ери для України і формування безпекової архітектури.

"Як тільки Україна фіналізує правильно війну, як тільки Росія програє, після цього не буде жодної перепони для нас, щоб вступити в НАТО", - сказав він.

На питання журналіста, чи змушене буде НАТО вступити у війну проти Росії у разі прийняття України до Альянсу, Подоляк відповів: "Я думаю, що війну можна буде завершити трошки швидше, ніж ми пройдемо всі бюрократичні процедури".

На його думку, Україна може практично одночасно зі звільненням територій увійти до НАТО, аби унеможливити виникнення подібних масштабних воєн у Європі в майбутньому.

Він також сподівається, що подання заявки про вступ до НАТО допоможе пришвидшити поставки зброї Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Також зазначимо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні проведе незаплановану прес-конференцію, яка розпочнеться о 19:00.

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Ірина Подоляк НАТО Війна Росії проти України
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