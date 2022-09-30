ЗСУ ліквідували вже понад 59 тисяч російських військових, - Генштаб

Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)

Минулої доби українські військові ліквідували 500 військових країни-окупанта. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59 080 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.