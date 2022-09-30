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ЗСУ ліквідували вже понад 59 тисяч російських військових, - Генштаб

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П'ятниця 30 вересня 2022 09:01
ЗСУ ліквідували вже понад 59 тисяч російських військових, - Генштаб Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Минулої доби українські військові ліквідували 500 військових країни-окупанта. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59 080 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 30 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 59080 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків - 2338 (+13);
  • бойових броньованих машин - 4932(+23);
  • артилерійських систем - 1391 (+6);
  • РСЗВ - 333 (+2);
  • кошти ППО - 176 (+1);
  • літаків - 264 (+2);
  • вертольотів - 225 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1003 (+8);
  • крилаті ракети - 246 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3768 (+17);
  • спеціальної техніки - 131 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ збили 5 дронів-камікадзе, якими окупанти атакували Одеську та Миколаївську області.

Крім того, ЗСУ двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці.

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