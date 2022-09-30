ЗСУ ліквідували вже понад 59 тисяч російських військових, - Генштаб
Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Минулої доби українські військові ліквідували 500 військових країни-окупанта. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59 080 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 30 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 59080 (+500) осіб ліквідовано;
- танків - 2338 (+13);
- бойових броньованих машин - 4932(+23);
- артилерійських систем - 1391 (+6);
- РСЗВ - 333 (+2);
- кошти ППО - 176 (+1);
- літаків - 264 (+2);
- вертольотів - 225 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1003 (+8);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3768 (+17);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ збили 5 дронів-камікадзе, якими окупанти атакували Одеську та Миколаївську області.
Крім того, ЗСУ двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці.
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