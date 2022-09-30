Палата представників США схвалила виділення Україні 12,4 млрд доларів
Палата представників схвалила виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 12,4 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Надалі закон про виділення фіндопомоги передадуть на підпис президенту США Джо Байдену. Учора Сенат США схвалив цей законопроект. Передбачається, що 7,8 млрд доларів буде виділено на оборонні потреби, а 4,5 млрд доларів – на пряму бюджетну підтримку України.
Також цей документ відновлює повноваження Білого дому передавати Україні зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США у новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів.
Раніше ми писали, що американські законодавці включили 12,4 млрд додаткової допомоги Україні до проекту державного бюджету.
Також РБК-Україна писала про те, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,1 млрд доларів. У пакет, крім 18 нових HIMARS та систем протидії дронам, увійдуть сотні одиниць бронетехніки та радари.
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