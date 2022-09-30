Палата представників США схвалила виділення Україні 12,4 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Надалі закон про виділення фіндопомоги передадуть на підпис президенту США Джо Байдену. Учора Сенат США схвалив цей законопроект. Передбачається, що 7,8 млрд доларів буде виділено на оборонні потреби, а 4,5 млрд доларів – на пряму бюджетну підтримку України.

Також цей документ відновлює повноваження Білого дому передавати Україні зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США у новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів.