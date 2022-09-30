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Частину України накриють дощі та потепління до +28: прогноз погоди на завтра

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Київ, П'ятниця 30 вересня 2022 14:33
Частину України накриють дощі та потепління до +28: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 1 жовтня потеплішає до +28 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 1 жовтня, частину України заллє дощами. При цьому очікується потепління до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.

Вночі у східних областях, протягом доби у західних, вдень та у північних та Вінницькій областях прогнозується дощ. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14 градусів, а на узбережжі морів до +17. Вдень температура повітря прогріється до +20 +25 градусів, а на півдні країни до +28. У західних та північних областях температура повітря вдень очікується в межах +16 +21 градусу.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра буде хмарно із проясненнями. Уночі без істотних опадів, а вдень очікується дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 7-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +9 +14 градусів, а вдень +16 +21. При цьому у Києві вночі буде +11 +13 градусів, а вдень +17 +19.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили про те, якою буде погода у жовтні.

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