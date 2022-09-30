Путін оголосив анексію окупованих територій України: що сказав диктатор

Президент РФ Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій Україні. Він підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій", йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Все що відомо про оголошення Путіним анексії та головні заяви російського диктатора - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

Перші подробиці

Росія анексує чотири регіони України

Про анексію українських територій Путін оголосив одразу у вступному слові.

"Шановні громадяни Росії, громадяни Донецької та Луганської "народних республік", жителі Запорізької та Херсонської областей… відбулися "референдуми", їх підсумки підбито, результати відомі, люди свій вибір зробили. Сьогодні ми підписуємо договори про прийняття до складу Росії "Донецької народної республіки", "Луганської народної республіки", Запорізької області та Херсонської області", - заявив він.

Він також висловив упевненість, що Федеральні збори підтримають створення "чотирьох нових суб'єктів Російської Федерації".

Маніпуляція Статутом ООН

Путін також назвав приєднання нових територій нібито невід'ємних правом їхнього населення, "закріпленим у першій статті Статуту ООН".

"Де прямо сказано про принцип рівноправності та самовизначення народів. Це право засноване на історичній єдності, в ім'я якої перемагали покоління наших предків", - додав він.

У своїй промові Путін згадав "російські подвиги за часів Новоросії".

Що відомо про виступ Путіна

Показову публічну анексію сьогодні у Кремлі назначено на 15:00. Церемонію заплановано в Георгіївській залі на 15:00 за київським часом.

На заході присутні і представники окупаційної влади окупованих територій, які Кремль вирішив анексувати, а також депутати Держдуми та інші гості.

Відомо, що на Красній площі Москви вже змонтували сцену для мітингу з написом "Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя - Росія".

Пропагандистські гасла вивісили, ймовірно, для "об'ємного виступу Путіна", про який раніше і говорив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Як проходить процедура анексії?

Варто зазначити, що процедура анексії чотирьох областей України (під контролем України нині перебуває значна частина території Донецької та Запорізької областей та невелика частина Херсонської) пройде як це було у 2014 році з Кримом.

Тобто вишиковується така послідовність дій:

1. Визнання "незалежності" територій: стосовно так званих "ЛНР" і "ДНР", то Росія зробила це ще 21 лютого 2022 року, а сьогодні вночі Путін визнав і псевдонезалежність Запорізької та Херсонської областей.

2. Ватажки окупованих територій передають Путіну так звані "пропозиції" щодо входження до складу РФ". Цей крок окупанти вже виконали - сьогодні стало відомо, що глава Кремля повідомив Держдуму РФ про пропозиції "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей про прийняття їх до складу Росії.

3. Розробка проекти міжнародних договорів про "прийняття у РФ територій та утворення нових суб'єктів". Після чого Путін має схвалити їх.

4. Глава Кремля підписує окремий "договір" з кожним представником окупаційної влади в "ЛНР", "ДНР", Запорізької та Херсонської областей, а після цього вносить проект конституційного закону про ухвалення нових територій.

5. Ці договори направляють до Конституційного суду РФ "на перевірку відповідності конституції РФ", потім же їх має ратифікувати російська Держдума та Радфед.

Переговори між Україною та РФ нанівець

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше попередив Кремль, що проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях та "входження їх до складу РФ" взагалі зведуть на нівець дипломатичне врегулювання ситуації.

Світ попереджав Росію

Додамо, окрім України також країни Заходу, так і низка інших країн світу, заявили про невизнання псевдореферендумів, влаштованих РФ у чотирьох областях України на окупованих російськими військами територіях.

США та їхні союзники вже оголосили або готуються оголосити про нові санкції проти Росії.