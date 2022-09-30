ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Вовчанську затримали поплічника окупантів, відомого у кримінальних колах

Новость на русском →
Вовчанськ, П'ятниця 30 вересня 2022 14:28
У Вовчанську затримали поплічника окупантів, відомого у кримінальних колах Фото: СБУ затримала російського соратника у Вовчанську (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У звільненому Вовчанську Харківської області затримали колаборанта, відомого у кримінальних колах. Під час окупації він активно допомагав російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Слідство встановило, що 45-річний чоловік, якого знають за прізвиськом "Чиж", від початку війни перейшов на бік Росії. У березні він організував незаконний збір підписів за відставку чинного мера Вовчанська.

Крім того, колаборант "злив" окупантам прізвища та адреси правоохоронців, які мешкають у місті. Він забезпечував росіян пальним, продуктами, будівельними матеріалами тощо.

Також "Чиж" разом з ворогами підняв російський прапор у центрі Вовчанська.

Ще у травні СБУ зібрала достатньо доказів проти зрадника (ч. 2 ст. 111 ККУ). Тоді ж його було оголошено у розшук.

Після звільнення Вовчанську "Чижа" затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15 років в'язниці або довічний термін з конфіскацією майна.

Фото: у Вовчанську затримали соратника окупантів (t.me/SBUk)

Нагадаємо, СБУ повідомила про затримання "розконсервованого" агента Росії у Хмельницькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Харків
NEWS
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України