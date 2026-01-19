Україна перейде в наступ, а РФ хоче атакувати підстанції АЕС: новини за вихідні

Україна має намір іти в наступ

Головком ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що Україна проводитиме наступальні операції, оскільки в одній обороні перемогу не здобути.

За його словами, цього року Росія планує призвати до армії понад 400 тисяч осіб і сформувати щонайменше 11 дивізій.

Крім того, Росія має плани суттєво наростити виробництво, щоб цього року запускати по Україні до 1000 дронів на день.

Росія готує удари по підстанціях АЕС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка має дані про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України.

У Головному управлінні розвідки уточнили, що йдеться про удари по підстанціях АЕС. Мета - тотально залишити українців без світла і тепла, і примусити Україну підписати капітуляційні умови завершення війни.

За словами Зеленського, РФ намагається завдати шкоди українським АЕС і Україна знає, які об'єкти розвідувала Москва.

Україна починає жити за новими графіками

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що країна починає жити в графіках 4,5-5 черг. Це означає, що світла може не бути більше 16 годин на добу. Київ - далі живе з екстреними відключеннями.

В "Укренерго" попередили, що 19 січня погодинні вимкнення світла продовжуватимуться і діятимуть у всіх областях України.

У Києві послабили комендантську годину, а в країні посилюється патрулювання

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці, у столиці було послаблено комендантську годину. Тепер людям дозволено йти пішки або їхати транспортом до "Пунктів незламності" або додому.

З цієї ж причини поліція України працює в посиленому режимі. Патрулі стежать за порядком і охороною об'єктів критичної інфраструктури.

Україна шукає миру

На вихідних у США продовжилися переговори між українською та американською делегаціями. На порядку денному було досягнення миру, гарантії безпеки та узгодження наступних кроків.

У неділю Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповіді української делегації про переговори. Уже пройшло кілька раундів - сторони працюють над документами, які потрібні для закінчення війни.

Трамп воює за Гренландію митами

Президент США Дональд Трамп оголосив мита проти восьми європейських країн через Гренландію. Тарифи підвищуватимуться у два етапи, а термін дій - доти, доки США не отримають дозвіл викупити острів.

Під удар мит потрапили Данія, Норвегія, Франція, Швеція, Німеччина, Британія, Нідерланди та Фінляндія.

Пізніше європейські лідери відреагували і заявили про готовність дати спільну відповідь. За даними Bloomberg, ЄС планує зупинити торговельну угоду зі США, досягнуту 2025 року.

Financial Times стверджує, що ЄС розглядає можливість відповідних тарифів, а їхній розмір становитиме 93 млрд євро.