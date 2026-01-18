Поліція України перейшла на посилений режим патрулювання: що потрібно знати

В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція України працює у посиленому режимі. Патрулі стежать за порядком, охороною об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"В умовах відключення електроенергії поліція працює у посиленому режимі, збільшено кількість патрулів, які несуть службу цілодобово", - зазначили в Нацполіції.

Основні завдання правоохоронців:

Підтримання публічного порядку та запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням.

Охорона об’єктів критичної інфраструктури та запобігання загрозам для людей.

Оповіщення про повітряну тривогу, якщо стаціонарні системи не працюють через відсутність електроенергії.

Інформування громадян та надання допомоги у складних ситуаціях.

Громадян просять без нагальної потреби не виходити вночі та мати при собі документи, що посвідчують особу.

"Також заборонено фото- та відеознімання роботи ППО, військових об’єктів та інших критично важливих місць. Шпигунство, колабораціонізм та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військових і техніки караються позбавленням волі від 3 до 15 років", - наголошують у відомстві.