Поліція України перейшла на посилений режим патрулювання: що потрібно знати

Україна, Неділя 18 січня 2026 21:05
UA EN RU
Поліція України перейшла на посилений режим патрулювання: що потрібно знати Фото: в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція працює у посиленому режимі (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція України працює у посиленому режимі. Патрулі стежать за порядком, охороною об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"В умовах відключення електроенергії поліція працює у посиленому режимі, збільшено кількість патрулів, які несуть службу цілодобово", - зазначили в Нацполіції.

Основні завдання правоохоронців:

  • Підтримання публічного порядку та запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням.
  • Охорона об’єктів критичної інфраструктури та запобігання загрозам для людей.
  • Оповіщення про повітряну тривогу, якщо стаціонарні системи не працюють через відсутність електроенергії.
  • Інформування громадян та надання допомоги у складних ситуаціях.

Громадян просять без нагальної потреби не виходити вночі та мати при собі документи, що посвідчують особу.

"Також заборонено фото- та відеознімання роботи ППО, військових об’єктів та інших критично важливих місць. Шпигунство, колабораціонізм та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військових і техніки караються позбавленням волі від 3 до 15 років", - наголошують у відомстві.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський оголосив про введення надзвичайної ситуації у сфері енергетики. Найскладніша ситуація наразі в Києві, де енергетичні об'єкти постраждали внаслідок кількох масованих ударів російських військ.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Києві, через оголошену надзвичайну ситуацію, поліція та рятувальні служби працюють у посиленому режимі. На вулицях столиці чергують близько 1000 поліцейських.

Ми писали, що МВС України повідомило, що послаблення комендантської години можливе в регіонах України, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.

