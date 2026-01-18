В обороні перемоги не здобудеш. Україна перейде до наступальних операцій, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що Україна буде проводити наступальні операції, оскільки в обороні перемогу не здобути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для LB.ua.
За словами Сирського, глобальні плани Росії на 2026 рік не змінилися. Ворог націлений на всю Україну і своїх планів дотримується.
"Всі напрямки ведення наступальних дій теж залишаються тими, що й були, змінюються тільки терміни, кількість озброєння, особового складу. Все інше залишається такими, як було. Тобто вони дотримуються своїх планів", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
Він зазначив, що Україна продовжить оборонятися, але й буде проводити наступальні операції.
"Ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу", - заявив главком.
Сирський пояснив, що такий підхід призводить до того, що росіяни вимушені залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння та боєприпаси, щоб стримувати активні дії Сил оборони.
Контрнаступ України і плани РФ
Нагадаємо, що в період з серпня по жовтень 2025 року українські військові проводили контрнаступальні дії на Донбасі.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на той час Сили оборони України розсікли наступальне угруповання противника і звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська. Крім того, росіяни в цих боях втратили понад 13 тисяч солдатів.
Варто зазначити, що кілька тижнів тому на той момент ще глава ГУР (нині глава ОП) Кирило Буданов озвучив ключові цілі Росії на 2026 рік. За його словами, Москва хоче повністю окупувати Донбас і Запорізьку область.
Детальний розбір того, що Кремль планує в Україні в 2026 році - читайте в матеріалі РБК-Україна.