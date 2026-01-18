В обороні перемоги не здобудеш. Україна перейде до наступальних операцій, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що Україна буде проводити наступальні операції, оскільки в обороні перемогу не здобути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для LB.ua .

За словами Сирського, глобальні плани Росії на 2026 рік не змінилися. Ворог націлений на всю Україну і своїх планів дотримується.

"Всі напрямки ведення наступальних дій теж залишаються тими, що й були, змінюються тільки терміни, кількість озброєння, особового складу. Все інше залишається такими, як було. Тобто вони дотримуються своїх планів", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що Україна продовжить оборонятися, але й буде проводити наступальні операції.

"Ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу", - заявив главком.

Сирський пояснив, що такий підхід призводить до того, що росіяни вимушені залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння та боєприпаси, щоб стримувати активні дії Сил оборони.