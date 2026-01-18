ua en ru
Росія планує сформувати 11 нових дивізій для війни в України

Неділя 18 січня 2026 19:01
Росія планує сформувати 11 нових дивізій для війни в України Фото: Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація у 2026 році планує призвати армії понад 400 тисяч осіб та сформувати щонайменше 11 дивізій.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для LB.ua.

На запитання, чи планує РФ у цьому році нарощувати свою силу, він відповів однозначно.

"Звичайно. Планують сформувати не менш ніж 11 дивізій. І продовжувати ті плани й завдання, які не були виконані минулого року... Призвати планують 409 000 особового складу", - сказав Сирський.

Також він зазначив, що людський потенціал Росії набагато більший, що у свою чергу надає ворогу перевагу у комплектуванні.

"Ми знаємо, що понад 20 млн у них - мобілізаційний потенціал, 4,5 млн - підготовлений ресурс, який ворог безпосередньо може залучити для поповнення своїх частин. А це звичайно дає йому перевагу в комплектуванні", - додав він.

Україна перейде в наступ, а РФ хоче нові території

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Олександр Сирський заявив, що плани Росії не змінилися - вона хоче всю Україну. Водночас українські продовжать оборонну операцію, але й будуть наступальні.

"Ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу", - заявив главком.

Сирський пояснив, що такий підхід змушує росіян залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння та боєприпаси, щоб стримувати активні дії Сил оборони.

Також зауважимо, що в кінці грудня на той момент ще глава ГУР (нині керівник ОП) Кирило Буданов назвав ключові цілі Російської Федерації на 2026 рік. Він заявив, що Кремль планує повністю захопити Донбас в Запорізьку області.

Раніше РБК-Україна робило детальний розбір, що планує Кремль в Україні у 2026 році.

